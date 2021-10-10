Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a akşam videosu! Mutfaktan seslendi! “Bu mafya iktidarı..!”





Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında, “Zor bir dönemecin eşiğindeyiz halkım. Önümüz kara kış, ayaz. Zam fırtınası geliyor. Bu kışı en az hasarla atlatmamız için bu videom bir mücadele çağrısıdır. İnancım o ki size bunları eden elbette bulur, bulacak” notuyla bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben, “Derhal bir karakış fonu kur, bu fona en büyük katkıyı beşli çeten yapsın. Onların sildiğin vergilerini al. Ayrıca vergi cennetlerinden gelen milyar dolarlardan hiç vergi almıyorsun. Gel, hemen bir kararnameyle bu halkın hayrına bu kanunu işlet. Yüzde 30 vergi al. Çetelerin yararına kararname çıkarmakta çok mahirsin, bir kere de halk için göreyim bu maharetini” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #erdoğan #chp #zamalr #elektrik #kılıçdaroğluevi #kılıçdaroğlumutfak #siyaset #polemik #yurttaştv