Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gençlere ‘yurt ve sınav’ mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin gençlik kolları il başkanları toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, öğrencilerin yurt sorunundan, sınavlara şaibe bulaşmasına birçok konuya değindi.

Fırat FISTIK

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin gençlik kolları il başkanları toplantısında konuştu.

Çalınan sorulardan, öğrencilerin yurt sorununa birçok konuya değinen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

* Her birimizin, tek tek görevi sorunlarla mücadele etmek. Sorunlarla mücadele etmek ne demek?

*Hem kendimize hem bizden sonra gelen kuşaklara daha iyi bir Türkiye teslim etmek demektir.

*Bu görev hepimiz için vazgeçilmez bir görevdir çünkü her birimizin tek tek veya topluca, özellikle de CHP gençlik kollarının tarihsel bir görevi var. Bu görevi yerine getireceğiz.

* Büyük sıkıntıların olduğunu biliyorum, hayallerinizin iktidar tarafından çalındığını da biliyorum. Size hayal kurmayı bile fazla görüyorlar. Bunun da farkındayım. Ama bizim bir hedefimiz var.

*Neydi hedef, çağdaş uygarlığı yakalamak, daha mutlu, daha güzel bir Türkiye’de yaşamak. Neydi hedef, üniversiteden mezun olurken törenler yapmak, beraber olmak.

*Neydi hedef, Attığımız bir tweet dolayısıyla acaba başıma bir şey gelir mi diye endişe duymamak. Düşüncelerimizi özgürce dile getirmek. Bu hedefi gerçekleştirmek için yola çıktık.

* CHP’nin gençlik kolları başkanı olmak sıradan bir olay değildir. Önce bunu bilmeniz lazım. Çünkü devraldığınız bir miras var.

*Mustafa Kemal ve arkadaşlarından devraldığınız bir miras var. O mirasın bize gösterdiği hedef çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmak.

*Bunun yolu daha enerjik, daha kararlı, daha azimli, geleceğe güvenle bakan, her alanda iyi yetişmiş, düşüncelerini özgürce ifade eden bir toplumu inşa etmektir. Bu toplumu inşa etme görevi öncelikle sizlerdedir. Bu tarihsel misyonu yerine getireceğiz, beraber.

“EN GEÇ BİR YIL İÇİNDE YURT SORUNUNU BİTİRECEĞİZ”

*Önümüzde sınavlar vardı, sınavlara girildi. Kendileri, acaba hangi meslekte başarılı olabilirim diye düşündüler.

*Üniversite tercihlerini yaptılar. Ama yurt sorunu var. Anadoludan gelen bir gencimizin, İstanbul’da yurt bulamadığı takdirde ayda 9-10 bin lira verecek bir ev tutabilir mi?

*Böyle bir tabloyu hiç düşündünüz mü? İktidarın gençlere reva gördüğü böyle bir tabloyu hiç düşündünüz mü?

*Anne baba seviniyor, oğlum kızım üniversiteyi kazandı diye ama bir süre sonra ne olacak, nerede kalacak diye düşünüyor.

*Gençlere sözüm var, en geç bir yıl içinde yurt sorununu bitireceğiz. 20 yılda bitiremediler, bir yıl içinde bitireceğiz.

*Göreceksiniz, iktidarımızda bir yıl tamamlandığında birer kişilik, ikişer kişilik, sıcak suyu olan, geniş bant interneti olan odalarda kalacaksınız.

*Hiç kimsenin gözü arkada kalmayacak. Kızımız, oğlumuz nerede diye endişe etmeyecek. Bunu beraber yapacağız.

İKTİDARIMIZDA SINAVLARA ASLA ŞAİBE BULAŞMAYACAK

*Üniversiteden mezun oldunuz, sınavlara gireceksiniz. Kafanızda soru, ya torpil olursa, ya sınav soruları çalınırsa, ya hakkımızı elimizden alırlarsa, ya sözlü sınavdan elenirsek…

*Bu düzene de son vereceğiz. Bunları şunun için anlatıyorum, gittiğiniz her yerde bunları anlatmak zorundasınız.

*Evet iktidara geliyoruz, ÖSYM Türkiye’nin en güvenilir merkezi olacak, başında liyakatli kişiler olacak, buradaki sınavlara asla şaibe bulaşmayacak, buradan sınavı başarıyla verenler mülakat olmaksızın kamuya yerleştirilecekler. Torpili bitireceğiz. Bunu her yerde söylemeniz lazım.

*Belediyelerimizden aldığım rakamları vereyim size arkadaşlar. 2019’da 22 öğrenci yurdumuz vardı belediyelere ait. Seçimler oldu, seçimleri kazandık.

*50 belediyemizde 22 olan öğrenci yurdumuz 83’e çıktı. 14 bin 745 öğrenci bu yurtlarda kalıyor.

*Bütün engellemelere rağmen belediyelerimiz öğrenci yurdu sayısını 22’den 83’e çıkarıyorsa iktidar olduğumuzda bir yıl içinde yurt sorununu tamamen çözeceğimizi her yerde güvenle anlatabilirsiniz.

*Vaat etmek kolay, önemli olan bunları gerçekleştirmek. Biz gerçekleştirme konusunda kararlıyız.

BAY KEMAL’İN DEĞİL GENÇLERİN TALEBİ

*Burs…Her ailenin gelir düzeyi yüksek değil. O bursu 20 yıl öncesini hatırlatarak, şu kadar burs veriliyordu şimdi bu kadar veriyoruz gibi bir aldatmacaya inanmamanızı istiyorum.

*20 yıl önce verdiğiniz parayla neler alınıyordu, şimdi neler alınıyor. Kredinin de rakamının yükseltilmesi lazım. İki şey istiyoruz bursu ve krediyi yükselteceksiniz, artışları Eylül ayından itibaren yapacaksınız.

*Bu talep Bay Kemal’in talebi değil gençlerin talebi. Onlar böyle istiyor diyeceksiniz.

*İstanbul’a geldiniz, beton ormanları göreceksiniz. Büyük gökdelenlerin yapıldığı, yeşilliğin az olduğu, evlerden sadece beton binaları görüldüğünü fark edeceksiniz.

*Biz CHP olarak doğayla uyum içinde olan kentler istiyoruz. Yeşilliği bol olan kentler istiyoruz.

*Dünya şu anda otoriterlikten yana olanlarla demokrasiden yana olanlar arasında ikiye ayrılmış durumda.

*Biz demokrasiden yana olan grubu oluşturuyoruz. Bu ülkeye demokrasiyi kendi özgün iradesiyle getiren parti CHP’dir. Demokrasiyi var eden parti CHP’dir.

*Şimdi otoriter bir yapıyla karşı karşıyayız. Bir yüzyılı devirdik, ikinci yüzyıla başlıyoruz 2023’te. Geçen yüzyılın acıları yaşandı.

*Gencecik fidan gibi evlatlarımız idam edildi, başbakanlar, bakanlar idam edildi. Biz düşünce özgürlüğü istiyoruz. Biz acılar değil, sevinçler, güzel günler istiyoruz.

*Biz bunu talep ediyoruz, her bir gencin sandığa gittiğinde bu taleplerden yana oy kullanması gerektiğini anlatmanız gerekiyor.

*Biz bunu güvenle anlatabilirsek çağdaş, uygar, demokrat bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz. Altını çiziyorum yeniden inşa edeceğiz. Bütün kurumlarıyla beraber.

UYUŞTURUCU BARONLARIYLA KOL KOLA GEZEN SİYASETÇİLER VAR

*Devletin içinde oligarklar oluşmuş vaziyette. Uyuşturucu baronlarıyla kol kola gezen siyasetçiler var.

*Yolsuzluğun meşrulaştığı bir tablo var. Bütün bunları ters yüz edeceğiz. Beraber yapacağız bunu.

*O yüzden size sadece gençler demiyorum. Yol arkadaşlarım diyorum. Sizler benim yol arkadaşımsınız. Benim görevim sizin hayalinizi gerçekleştirmektir.

*Sizin hayallerinizi çaldılar. Çalınan hayalleri iade edeceğiz. Peki nasıl? Sandık gelecek, oy kullanmaya gideceğiz.

*Bir, her gencin mutlaka sandığa gitmesini sağlayacaksınız. Sorumluluk duyan her gencin sandığa gitmesini sağlayacaksınız.

*Otoriter rejimden değil demokrasiden yana oy kullanmasını sağlayacaksınız. 7,5 milyon genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak.

*Türkiye’nin kaderini siz belirleyeceksiniz, ben değil. O yüzden sorunlara kilitlenmek, demokratik yollarla bunun önünü açmak sizin elinizde. Tarihin size yüklediği bir sorumluluk var, bunun farkında olmanız gerek.

*Üniversitelerin özgürce konuştuğu, çalıştığı bir atmosferi düşünün. Farklı düşündü diye görevlerine son verilen ama iktidarımızda hemen görevlerine dönecek barış akademisyenlerini düşünün. Bizimle aynı düşünmeyebilirler ama saygı duymak zorundayız.

*Mustafa Kemal Atatürk‘ün bize bıraktığı miras, çağdaşlık. Her fabrikanın kale olduğunu ifade eden bir Türkiye. Üreten, sanatta kültürde her alanda gelişen bir Türkiye…Bunu yapacak olan sizlersiniz, bunu birlikte yapacağız.

*Her birinizin sorumluluğu var. O sorumluluğun bilince hareket etmelisiniz. Özgürce beni de eleştirebilirsiniz.

*Farklı düşüncenin olmadığı yerde gelişme olmaz. Bir hedefimiz olmalı, çağdaş uygarlık. Onu da yakalayacağız. Kimin sayesinde? Sizin sayenizde. El ele, kol kola bunu yapacağız.

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