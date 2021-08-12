Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘göçmen’ çıkışı: Memleketlerine göndereceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sığınmacılar en temel sorunumuz şu anda. Söyledim; Suriyeli kardeşlerimi ırkçılık yapmadan, onların hakkını yemeden onları evlerini, yollarını, okullarını, hastanelerini, kreşlerini yaptıktan sonra memleketlerine göndereceğim. Hiçbir tereddüdüm yok bu konuda. En geç 2 yıl içinde bunu yapacağım” dedi.

ZEYNEP KAPLAN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Van’da muhtarlar, imamlar ve köylü vatandaşlar ile buluştu, kanaat önderlerine seslendi.

Kılıçdaroğlu, son günlerin tartışmalı konularından “göçmen sorunu” konusunda şunları söyledi:

* Sığınmacılar en temel sorunumuz şu anda. Söyledim; Suriyeli kardeşlerimi ırkçılık yapmadan, onların hakkını yemeden, onları evlerini, yollarını, okullarını, hastanelerini, kreşlerini yaptıktan sonra memleketlerine göndereceğim.

* Hiçbir tereddütüm yok bu konuda. En geç 2 yıl içinde bunu yapacağım. Kendi ülkelerine gitsinler kardeşim. Diyorlar ki gitmezler, oturacağız bununla ilgili. Bu dış politikayı 180 derece değiştireceğim. Bu dış politika Türkiye’nin başına bela.

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