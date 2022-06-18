Kemal Kılıçdaroğlu’ndan muhtarlara mesaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. CHP’li belediyeler ve belediye başkanları üzerindeki baskıya dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Sayıştay denetçisi, İçişleri Bakanlığı müfettişi, valiler, savcılar, önüne gelen denetliyor. Dolayısıyla hele bir de CHP’li olunca ‘acaba bir yerden bir şey bulup da bunları hapse atabilir miyiz, görevden alabilir miyiz’ diye bir de özel çaba var” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında Bayraklı, Bornova, Buca, Karabağlar, Konak, Çiğli ve Menemen’den gelen, Acil Çözüm Projesi’nin uygulandığı 33 mahallenin muhtarı ile bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen kahvaltıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katıldı.

“SEÇİMLERDEN ÖNCE BAŞKANLARA 7 MADDELİK BİR BİLDİRİ OKUDUM”

Toplantıda muhtarların yaşadığı sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu, yeni bir siyaset anlayışını Türkiye’ye getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Seçimlerden önce belediye başkanlarına 7 maddelik bir bildiri okuduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, “’Bu 7 maddeyi duvarınıza asın, ayda bir bakın’ dedik. Bu 7 maddede ‘hizmeti önce arka mahallelere götürün’ dedik. ‘Hiç kimse kendini orada sahipsiz hissetmeyecek’ dedik. ‘Çocukların mutlu olmasını sağlayın’ dedik. ‘Fakir mahallelere kreşler açın’ dedik. Çok farklı inançlarda insanlar var. ‘Bütün ibadethanelerini tertemiz yapacaksınız’ dedik. Bu hizmetler sadece İzmir’de değil bizim belediyelerimizin olduğu her yerde hakim” şeklinde konuştu.

“YENİ BİR SİYASET ANLAYIŞINI TÜRKİYE’DE OTURTMAYA ÇALIŞIYORUZ”

CHP’li belediye başkanlarının bütün vatandaşlara eşit hizmet götüren bir anlayışla çalıştığını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Elbette karşılarına engeller çıkartıyorlar. Ama sonuçta şunu diyoruz: ‘Sakın ola şikayet etmeyin. Engeli aşın ve hizmete devam edin.’ Başkanlarımız harcadığı her kuruş paranın hesabını veriyor. Böylelikle Türkiye’de siyasetin temizliğini sağlamaya çalışıyoruz. Kentin varoşlarının kentin merkeziyle aynı kentte yaşayabildiklerini hissetmesi lazım. Biz belediye başkanlarımızla yeni bir siyaset anlayışını Türkiye’de oturtmaya çalışıyoruz” diye ekledi.

“MUHTARLIK KURUMUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ LAZIM”

Kılıçdaroğlu, muhtarlık kurumunun güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

*Mahallelerin sorunlarını en iyi mahalle muhtarı bilir. Eğer siz hayatın gerçeklerini bilmezseniz sorunu yaşayanlara çözüm getiremezsiniz.

*Muhtarlık kurumunun güçlendirilmesi lazım. Mahalleye en iyi hizmeti götürecek olan muhtarlardır. Mahalle muhtarlarının bütçesi olması gerektiğini söyledik.

*Muhtarlar o bütçelerle mahallede vatandaşın sorunlarına anında çözüm getirebilmesi lazım. Muhtarlar ne kadar güçlü olursa demokrasi de o kadar güçlü olur.

*O nedenle biz muhtarların güçlenmesini isteriz. Biz muhtarlıkla ilgili bir hazırlık yaptık. Bir Muhtarlık Temel Kanunu hazırlayalım dedik.

*Muhtarların derneklerine gönderdik. Kanun teklifi, TBMM‘ye gitti ama AKP ve MHP kanun tasarısı muhalefetten geldiği için reddetti.

*Gerekirse ‘siz verin’ dedik; kabul etmediler. ‘Önemli olan sorunun çözülmesi’ dedik. Muhtarların çok güçlü hale gelmesi lazım.

“MUHTARLAR MUTLUYSA BİZ DE MUTLUYUZ”

*Acil Çözüm Ekibi’nin özelliği doğrudan doğruya sorunla muhatap olup, sorunun çözümü için başkanın talimatıyla çalışan bir ekip olması. Hepinizin önünde teşekkür ediyorum.

*Eğer muhtarlar mutluysa biz de mutluyuz. Muhtarlar dert anlatırsa biz görevimizi yapmamışız, eksiğiz demektir. Bu bütün sorunlar çözüldü anlamına da gelmez. Ama ne var ki Büyükşehir Belediye Başkanını aşan sorunlar olabilir. Bunların iyi anlatılması lazım.

*Şunu unutmamamız gerekir: belediye başkanları da denetleniyor. Sayıştay denetçisi, İçişleri Bakanlığı müfettişi, valiler, savcılar, önüne gelen denetliyor.

*Dolayısıyla hele bir de CHP’li olunca ‘acaba bir yerden bir şey bulup da bunları hapse atabilir miyiz, görevden alabilir miyiz’ diye bir de özel çaba var.

*Bu yüzden dikkatli oluyor belediye başkanlarımız. Ama sorunların çözülmesi için gerekli çabayı gösteriyor başkanlarımız.

“DAHA FAZLASINI YAPMAK İÇİN GAYRET EDECEĞİM”

Muhtarların kendisi ve Acil Çözüm Ekibi için söylediği sözlerden dolayı duygularını dile getiren Başkan Soyer, “Ben bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bu övgü sözcüklerini duymamıştım. İlk defa bu cümleleri burada duyuyorum. Hepsi beni çok onurlandırdılar ve güç verdiler, mutlu ettiler. Ne yapsam az onlar için. Çok daha fazlasına layıklar. Gücüm yettikçe daha fazlasını yapma gayreti içinde olacağım” dedi.

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