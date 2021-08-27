Kemal Kılıçdaroğlu’ndan orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in ailesine ziyarette bulundu.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin, Burak Erbay, Suat Özcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve bazı partililerle Köyceğiz ilçesi Sazak Mahallesi’nde yaşayan Akdemir’in annesi, babası ve kardeşine başsağlığı diledi. Akdemir’in babası Ali Akdemir ile bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, üzüntüsünü dile getirdi.

“BURADA KÖYLÜLER ORGANİZE EDİLMİŞ OLSAYDI YANGIN BU KADAR BÜYÜMEZDİ”

Ali Akdemir, yangına zamanında müdahale edilemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Köyceğiz’de yangın küçüktü. Koskoca işletmenin bir tane helikopteri veya arazözü niçin gelmemiş. Marmaris’teki arazöz dahi sevk etmiş, ne için sevk etmiş? Koskoca Köyceğiz’de bir tane arazözü kalır, köylüler de girseydi hiç bir sorun olmayacaktı.

* Vatandaşları da salmadılar, vatandaş da gitmeyince ‘burası önemli değil’ dediler. Bizzat bunu kaymakama valiye aynen söyledim. Dışarıdan gelen kişi yangını bilmez, bu yangını bu memleketin çocukları bilir. Burada köylüler organize edilmiş olsaydı yangın bu kadar büyümezdi.

* Biraz önce yine Otmanlar Mahallesi’nde yangın vardı, ben oradaydım. 10 gündür yangınlarla uğraşıyorum. Küçük oğlum ve ben devamlı yangınla mücadele ediyoruz evlerimizin yanmaması için ama orman teşkilatı bir yerden talimat bekliyor. Ne için bekliyorlar. Akşamüstü helikopter bir sefer atıyor ama ondan sonra gelmiyor. Bunu video haline getirdik, genel müdüre gönderdik.

“BİZİM SIKINTIMIZ YANGININ ÇIKTIĞI ANDA MÜDAHALENİN YAPILMAMASIYDI”

Kılıçdaroğlu ise yangın uçaklarının yetersizliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

* Büyük acı yaşadınız. Bizim görevimiz sizin yanınızda olmak, acınızı paylaşmaktır. Orman yangını keşke hiç olmasa, doğayı hep beraber koruyabilsek ama maalesef bunlar zaman oluyor. Bizim sıkıntımız yangının çıktığı anda müdahalenin yapılmamasıydı.

* Osman başkan helikopter kiralamak zorunda kaldı. Normalde Türk Hava Kurumu var, onların uçakları, helikopterleri var, fakat sözleşme yapılmamış onlarla. Uçaklar hangarda kalmış, pilotları göndermişler, yeniden o uçakların çalışması için dediler ki, ‘sivil havacılıktan izin almak lazım, 4 milyon dolar bir para lazımmış’ dediler.

* Ben gittim orayı da gezdim, ustalarla da konuştum. Şunu söylediler, dediler ki, ‘ eskiden biz 4 yerde uçakları tutardık, 3 uçak da havada keşif yapardı. Bir yerden duman çıkınca uçaklar gider bakar, yangınsa hemen müdahale ederdi, söndürürdü. Hatta 247 yerde yangın çıktı ve biz hepsini söndürdük.

* Vatandaşın haberi bile olmadı yangın çıktığından’ dedi. Fakat bu sefer tabi gecikince, geciken yangında yangını söndürmek çok zordur, ayrıca uçak yetersizliği var, helikopter yetersizliği var.

“BİZ AYA GİDECEĞİZ MASALLARIYLA HEP KANDIRILDIK”

Yöre sakini bir vatandaş ise bölgede yanan yerlerin kötü amaçlı kullanılmasından korktuklarını belirterek, “Biz 14 gün süren bir yangını hayatımız boyunca görmedik. Biz aya gidecektik, baktık ki yangın uçağımız yok. Biz aya gideceğiz masallarıyla hep kandırıldık. Şimdi yöre halkı olarak bu ormanların altında ruhsatlı maden sahaları olduğu söyleniyor, çok üzülüyoruz. Bu ormanlarımız olmazsa yaşama şansımız olmaz. Bunun takipçisi olun” dedi.

“YANAN ORMANLARIN BİR KARIŞINA DAHİ MÜDAHALE ETTİRMEYECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu ise olayın takipçisi olacaklarını belirterek “Bize de geliyor o şikayetler. Yanan ormanların bir karışına dahi müdahale ettirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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