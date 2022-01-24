Kemal Kılıçdaroğlu’nu kızdıran üçüncü ittifak sorusu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı DEVA Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu beraberindeki heyet ile birlikte DEVA Partisi Genel Merkezi’ne geldi. Önce liderlerin bir görüşme yapacağı ardından ise heyetler arası bir görüşme yapıldı. Görüşme sonrası iki lider gazetecilerin sorularını yanıtladı
BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN
👇
https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
#kemalkılıçdaroğlu #alibabacan #üçüncüittifak #ittifak #haber #gündem #milletittifakı #yurttaştv