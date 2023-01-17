Kemal Kurkut’u vuran polis beraat etti

Diyarbakır’da 2017 yılında Nevruz kutlamalarının yapıldığı alana girmeye çalışan İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Kemal Kurkut, polis kontrol noktasında üst araması sırasında polislerle tartışmış, üstünü aramak isteyen polislere, “Çantamda bomba var hepinizi öldüreceğim” dediği iddia edilmişti.

Kurkut daha sonra elindeki bıçakla alana doğru koşunca “Canlı bomba olma ihtimali” iddiasıyla açılan ateş sonucu öldürülmüştü. Kamera görüntülerinde Kurkut’a ateş açtığı belirlenen polis Y.Ş hakkında dava açıldı.

Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan polis hakkında savcı, sanığın olay anındaki durumu ve atış sayısı dikkate alındığında aşırılığa kaçarak silah kullanıldığına dikkat çekti ve “Bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

OY ÇOKLUĞUYLA BERAAT ETTİ

Ancak mahkeme beraat kararı verdi. Bir üye hakim ise merminin yerden sekme sonucu Kurkut’a isabet ettiğini ve bu nedenle öldüğünü, her ne kadar mermi çekirdeği ve nüvenin deforme olduğu için sanığın silahından çıktığına dair ATK raporuna göre tespit yapılamadığından beraat kararı verilmiş ise de, görüntü kayıtları ve bilirkişi raporlarında sanığın tespit edildiğini, bu nedenle beraat verilmesi yönündeki çokluğun kararına katılmadığı yönünde karara muhalefet şerhi yazdırdı.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Diyarbakır Bölge İstinaf Mahkemesi de, sanık polis Y,Ş’nin dur ihtarında bulunması ve diğer polislerin havaya ateş etmesine rağmen Kemal Kurkut’un görüntülerden de anlaşılacağı üzere elinde bıçakla koşmaya devam ettiği, onu durdurmak için yere doğru ateş edilince yerden seken merminin Kurkut’a isabet ederek hayatını kaybettiği belirtti.

İstinaf Mahkemesi, polisin zor ve silah kullanma yetkisi hiç tartışılmadan, sanık hakkında beraat kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğunu, fakat bağlayıcı emrin yerine getirilerek polisin silah kullanma yetkisi şartları oluştuğundan beraat yerine hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerektiğine hükmederek kararı bozup dosyayı yerel mahkemeye iade etti.

Bugün yeniden görülen davada müdahil avukatlar sanık polisin doğrudan kastla adam öldürmek suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme ise İstinafın bozma kararına uyarak sanık polis Y.Ş hakkında bu kez ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdi.