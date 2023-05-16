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16 Mayıs 2023
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Kemal Özdeş: Kalan 4 maçı kazanmak için uğraşacağız

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrılan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Kemal Özdeş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Özdeş, “Kazandığımız için mutluyum, son oynadığımız 2 maçta da benzer bir oyun oynadık. Daha doğru yerleştik ve daha doğru mücadele ettik. Sivas’ın geriden uzun oynaması bizim takımımızın boyunu uzattı. Oyununun ikinci yarısının başında Sivas daha derli toplu oynadı. Bu kez format değiştirdik biz. Daha sonra gol bulduk. İkinci golü de bulduktan sonra kazandık. Sivasspor da kazanmak için çok çaba sarf etti. Önemli bir 3 puandı bizim için. 4 maçımız kaldı. Hem Sivas hem de Kasımpaşa’nın bulunduğu puan durumu uygun değil. Kalan 4 maçı kazanmak için uğraşacağız. Sonra da gelecek yılı planlayacağız” ifadelerini kullandı.

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