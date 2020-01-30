Kemal Sunal’ın doğduğu ev depremde yıkıldı

Yeşilçam’ın efsane isimleri arasında yer alan Kemal Sunal’ın Malatya’nın Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe köyündeki doğduğu evin Elazığ’da gerçekleşen depremde yıkıldığını ortaya çıktı.
Türkiye, geçtiğimiz cuma akşamı Elazığ’da yaşanan deprem felaketiyle sarsıldı. 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin ardından 41 kişi hayatını kaybetti bin 607 kişi de yaralandı. Elazığ merkezli deprem Malatya’da da can ve mal kaybına yol açtı.
DOĞDUĞU EV YIKILDI
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal’ın, Malatya’nın Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe köyündeki doğduğu ev de yaşanan korkunç depremde yıkıldı.
Son güncelleme: 12:19 – 30.01.2020