Kemer Country’de yeni gelişme: Önce inşaat, ardından ruhsat planı

Protestolar arasında inşaatın başladığı Kemer Country’nin golf sahalarının maddi hata nedeniyle askıdan indirilen parselasyon planı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı. Yapı ruhsatının önünü açan parselasyon planı, inşaat başladıktan sonra yapılmış oldu. Parselasyon planı, 1 ay askıda kaldıktan sonra kesinleşecek.

Özlem GÜVEMLİ

İstanbul Eyüpsultan’da bulunan ve Demirören Grubu’nun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası‘na geçtikten sonra borcu kapatabilmek için nisan ayında konut imarına açılan Kemer Country golf sahalarının parselasyon planında kriz çıkmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1 Temmuz’da “3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde hükümlerince hazırlanan imar uygulamasını” onaylayarak askıya çıkarmıştı. Parselasyon planı da denilen bu işlem 1 ay askıda kalıp kesinleştikten sonra, tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderiliyor.

PARSELASYON PLANI HATALI YAPILDI

18. madde uygulaması tescil edilirse, golf sahaları arsaya dönüşecek ve yapı ruhsatı başvurularının önündeki engel ortadan kalkacaktı. Bu sırada parselasyon planının hatalı yapıldığı anlaşıldı.

Bakanlık hatayı düzeltmek için bazı parselleri plan sınırından çıkararak bu kez 2 etap halinde yeni parselasyon planı hazırladı. 27 Eylül itibariyle de bu düzenleme askıya çıkarıldı. Parselasyon planı itirazlar için bir ay boyunca askıda kalacaktı. Ancak birkaç gün sonra düzeltilmiş parselasyon planı da askıdan indirilmişti.

İNŞAAT BAŞLADIKTAN 3 GÜN SONRA PLANLAR ASKIYA ÇIKTI

Yapı ruhsatı alınmasını sağlayacak planın askıya çıkarılması beklenirken 31 Ekim 2022 günü sabah saatlerinde polis koruması altında inşaat başladı. İnşaat başladıktan 3 gün sonra da bakanlık parselasyon planlarının tekrar askıya çıkarıldı.

Bakanlık tarafından 28 Ekim’de onaylanarak 2 Kasım 2022 itibariyle 2 etap halinde askıya çıkarılan parselasyon planları itirazlar için 1 ay boyunca askıda kaldıktan sonra kesinleşecek.

DÜZENLEME MADDİ HATALARI GİDERMEK İÇİN YAPILDI

Eylül ayında askıdan indirilen düzenlemeye ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün yazısında yapılan hata ile ilgili açıklama yapılmıştı.

Yazıda söz konusu imar uygulamasına dahil edilen muhtelif taşınmazların fiziki olarak yerinde bırakılması gerekirken uygulamanın tek etapta yapılması nedeniyle sehven fiziki olarak irtifak (kullanım) hakkına konu olmayan yeni taşınmazlara da taşındığı belirtilmişti.

Parselasyon planındaki maddi hataların giderilmesi için alanda bulunan taşınmazlar için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri hükümlerince 2 etap halinde hazırlanan imar uygulama dosyalarının incelenerek onaylanmasının istendiği aktarılmıştı.

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