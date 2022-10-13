Kemer Country’de Ziraat ve Emlak Konut’un itirazı reddedildi

Kemer Country’nin konut imarına açılan golf sahalarında başlayan inşaat hazırlıklarına karşı mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararına, Ziraat Bankası ve Emlak Konut GYO’nun itirazı reddedildi.

Özlem GÜVEMLİ

Demirören Grubu’nun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası‘na geçen Eyüpsultan’daki Kemer Country’nin golf sahalarının konut imarına açılması sürecinde yeni bir mahkeme kararı çıktı.

Bölge sakinlerinin; Ziraat Bankası, Emlak Konut GYO, Kemer Yapı’ya karşı açtığı tapu davasında, parsele bölge sakinlerinin girişiyle yürüyüşünün engellenmesi, parselin çevresinin dikenli telle çevrilmesi ve güvenlik personeliyle parsele girişin engellenmesi dahil her türlü işlem için mahkeme ihtiyati tedbir kararı almıştı.

MAHKEME REDDETTİ

İstanbul 6. Tüketici Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada, davalı taraflar Ziraat Bankası, Emlak Konut ve Kemer Yapı mülkiyet haklarının ihlal edildiğini savunarak ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasını istedi.

Bölge sakinlerinin avukatı da dava konusu edilen parselin golf alanı olarak kullanılacağının yönetim planı ve broşürlerde müvekkillerine taahhüt edildiğini belirttiler.

Bu davanın zilyetliğe saldırının önlenmesi için açıldığı ve asıl müvekkillerin mülkiyet hakkının ihlal edildiği kaydedildi.

İtirazların reddi istendi. Mahkeme de ihtiyati tedbir kararına yapılan itirazların reddine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan Göktürk’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın geçtiğimiz nisan ayında başlattığı Kemer Country’nin golf sahalarını imar açan planlama süreci devam ederken bölge sakinleri süreçle ilgili çok sayıda dava açtı.

Davaların bir kısmı bölgede konut sahibi olan vatandaşların zilyetlik davasıydı. Dava dilekçelerinde, o tarihlerde söz konusu projeden taşınmaz satın alan kişiler için proje kapsamında bulunan ve tanıtımı yapılan doğal göletler, yürüme parkurları, golf alanları son derece önemli olduğu kaydedildi.

Müvekkillerin, yeşil alanların, golf sahalarının bulunduğu parseller üzerinde tesis edilen “Eyüp Belediyesi’nin 15.02.1994 gün 993/4755 ve 03.03.1994 gün 94/260 sayıları ile onaylı vaziyet planı kapsamında, spor alanı olarak gösterilen bu taşınmaz mallar üzerinde, inşaat yapmamak üzere süresiz irtifak” hakkına güvenerek ilgili projeden konut satın aldığı aktarıldı.

Ziraat Bankası A.Ş. ile Emlak Konut GYO A.Ş’nin dava konusu edilen parsellerde ticari ve konut nitelikli yapı inşa etmek için işbirliği anlaşması imzaladığı bu kapsamda da bir müteahhit firmanın söz konusu alanda kazı çalışmalarına başladığı ifade edildi.

İhtilaf konusu parsele, müvekkillerin girişini engelleyecek ve zilyetliğe saldırı teşkil edecek her türlü tasarrufun (parselin etrafının dikenli telle çevrilmesi, güvenlik personeli ile girişin engellenmesi dahil) tedbiren durdurulmasına karar verilmesi istenmişti.

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