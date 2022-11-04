Kemer Country’deki inşaat için sitenin duvarları yıkılıyor

Tepkilere rağmen süren Kemer Country’nin golf sahalarındaki inşaata iş makinelerini sokabilmek için Kemerköy Sitesi’nin giriş kapılarındaki duvarların yıkılmasına çevre sakinleri tepki gösterdi.
Demirören Grubu’nun Ziraat Bankası‘na olan kredi borcunu kapatabilmek için imara açılan Kemer Counrtry’nin golf sahalarında inşaat protestolar arasında sürüyor.
Eyüpsultan’daki Kemer Country’nin golf sahalarına, müteahhit firma Özyazıcı’nın iş makineleri 31 Ekim sabahı polis koruması altında girmişti.
Site sakinlerinin tepkisi nedeniyle iş makinelerinin girişi, Cendere Deresi’nin istinat duvarı yıkılarak gerçekleştirmişti.
İSKİ, bu noktadan iş makinelerinin girişine izin vermeyince bugün iş makinelerini alana sokabilmek için Kemerköy Sitesi’nin giriş kapılarındaki duvarlar yıkılmaya başlandı.
Olaya tepki gösteren site sakinleri “İSKİ girişe izin vermeyince Kemerköy sitesinin girişlerine yöneldiler.
Sitenin 3 metrelik kadastral boşluğunu giriş için kullanmak üzere duvarları çevik kuvvet eşliğinde yıkmaya başladılar.
Kemerköy sitesi ana kapı, Sedir Kapı, Kemerboyu kapısını kırıp iş makinelerini içeri sokmaya çalışıyorlar” dediler. Site yönetimi de bir yandan yıkılan duvarları tekrar örmeye başladı.