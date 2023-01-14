Kemerburgaz’da reaksiyon çeken inşaat için Eyüpsultan Belediyesi önünde protesto

Demirören Grubu’nun Ziraat Bankası’na olan kredi borçlarına karşılık imara açılan Kemer Country’nin golf sahalarında başlayan villa inşaatına karşı Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi, Eyüpsultan Belediyesi önünde eylem yaptı. Site sakinlerinin görüşme taleplerini AKP’li yöneticiler kabul etmedi. Site sakinleri inşaatın durdurulması için başkanlığa dilekçe verdi.

Demirören Grubu’nun kredi borcuna karşılık Ziraat Bankası’na devredilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından villa imarına açılan Eyüpsultan Kemerburgaz’daki golf sahalarında polis koruma altında süren inşaata karşı çevre halkının başlattığı direniş sürüyor.

GÖRÜŞME TALEBİNİ REDDETTİ

Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi’ni temsilen bir grup mahalle sakini seslerini duyurabilmek için aylık olağan meclis toplantısının yapıldığı Eyüpsultan Belediyesi’ne gitti.

Eyüpsultan Belediye Meclisi’nin AKP Grup Başkanvekili Ahmet Hamdi Gürbüz görüşme talebini kabul etmezken, CHP grubu heyeti kabul ederek sorunları dinledi.

Görüşme sonrasında kanunsuz inşaatın durdurulması için başkanlığa dilekçe sunuldu. Belediye meclis üyelerine hukuksuzluğu anlatan bir bildiri de dağıtıldı.

RUHSAT TALEBİ YANITSIZ KALDI

Belediye önünde bir basın açıklaması yapan Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi (GYKG) eşsözcüsü Gülseren Onanç, 18 Ekim tarihinde belediyeye dilekçe vererek, inşaat ruhsatını talep ettiklerini ancak yanıtsız kaldığını belirterek, “Kemerköy’deki hukuksuzluklar zincirine inşaat ruhsatının olmaması da eklendi. Zaten bir ruhsatı olsaydı her inşaatta kanuni zorunluluk olan proje künyesi tabelasını koyarlardı” dedi.

Onanç, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile görüşülemediğini, başkan yardımcıları Ali Rıza Yavuz ve Zekeriya Yıldız’ın ise hiçbir soruya cevap veremediğini söyledi.