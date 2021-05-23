Kemer’de 9050 metrekare tarla icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Antalya İli, Kemer İlçesi, Kemer Mahallesi 536 Parsel, Taşınmaza yakın bölgede tüm altyapı ve belediye hizmetleri bulunduğu, ulaşımın çok kolay olduğu, alışveriş merkezlerine, okula, camiye yakın olduğu, kuş uçuşu olarak ilçe merkezine 1500m, denize ise 2000m emsafede bulunduğu, etrafının demir direkli tel çit ile çevrili olduğu, taşınmaz üzerinde narenciye ağaçları bulunduğu, imar adlarına ikinci ıra olması nedeniyle ve imar beklentisi nedeniyle arsa olarak alınıp satıldığı.

Zirai yönden değerlendirmeye göre, taşınmazın içinde turunçgil meyve ağaçları bulunan kapama bir bahçe olduğu, genel itibari ile düz bir zemin ve topografyaya sahip olduğu, üzerinde yetiştirilebilir bitki türünün büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun su kaynağından karşılandığı sulak alan olduğu, taşınmaz üzerinde çeşitli miktarlarda ve yaşlarda portakal, mandalina, limon, nar ve ceviz ağaçları bulunduğu, bu ağaçların toplam değerinin 98.160,00 TL olduğu, taşınmazın toplam arz bedelinin ise 1.810.000,00 TL olduğu, borçlunun 1/3 hissesine düşen miktarın 636.050,00 TL olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Taşınmaz hisseli olup, borçluya ait 1/3 hisse satışa sunulacaktır.

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