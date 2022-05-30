Kemer’e gelen turist sayısı yüzde 50 düştü

Kemer’e bu yıl savaş nedeniyle az kişi gelmesi bekleniyor. Yılda 6 milyon turist ağırlayan bölgede bu sayı 3 milyona kadar inecek.

Saygı ÖZTÜRK

Rus ve Ukraynalılar’ın gözde turizm merkezi Antalya Kemer’de, iki ülke arasındaki savaş nedeniyle zor günler geçiriliyor. Yılda 6 milyon turist gelen Kemer’de bu yıl sayının 3 milyon kişiye ineceği değerlendiriliyor. Kemer’in CHP’li Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçelerine gelen turistlerin yüzde 70’ini Rus ve Ukraynalılar oluştururken, savaş nedeniyle turizmde büyük boşluk yaşandığını söyledi. Zenginlerin Moskova- Soçi-İstanbul- Antalya hattını kullanarak geldiğini belirten Başkan, Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle uçak yolculuğunun 3 saatten 6 saate çıktığını belirtti.

MÜZİK YASAĞI GEVŞETİLMELİ

Kemer bölgesinde doluluk oranının yüzde 40-50 civarında olduğunu anlatan Necati Topaloğlu, şunları söyledi: “Avrupa ülkeleriyle çalışan otelciler için bir sıkıntı yok. Şu anda otellerde en çok İngiliz, Alman, Hollanda, Danimarka, Polonya, Litvanya ve Estonya’dan gelen turist var. Bu yıl 3 milyon bekliyoruz. Üç şirketin uçakları leasingli olduğundan uçuramıyorlar. İkinci banttaki otellerin kişi başı geceliği 20 Euro, birinci battaki otellerin fiyatı da 50 ile 200 dolar arasında değişiyor.”

Müzik yasağının 01.00’e çıkarılmasının yetmediğini kaydeden Topaloğlu, “Maske– mesafe bitti, müzik yasağı devem ediyor. Açılış- kapanış saati 04.00’a kadardı. İki yıldır mağduriyet yaşanıyor. Buna çözüm bulunması lazım. Eğlenmek için gelenler, parasını harcayamadan geri dönüyor” dedi.

Türk Hava Yollarına (THY) Rusya’nın haftalık 349 uçuş izni verildiğini ve bunun iyi bir haber olduğunu kaydeden Topaloğlu, “Ukrayna’nın zenginleri son model araçlarla Kemer’e geldiler. Hem konut, hem de kira fiyatını belki de 10 katına çıktı. Memur ve işçinin Kemer’de oturacağı yer yok” diye konuştu.