Kenan Doğulu sahne aldı, Beren kendinden geçti

Beren Saat, geride bıraktığımız akşam bir dijital platformda yayınlanacak dizisinin tanıtımı için gazetecilerin karşısına geçti. Tanıtım gecesinin sürprizi ise Beren Saat’in bir süre önce barıştığı kocası Kenan Doğulu’nun sergilediği performans oldu.
Uzun zamandır sürdürdüğü ekran sessizliğini Atiye projesi ile bozan Beren Saat, dün akşam gerçekleşen tanıtım gecesinde son derece keyifli görüntüler verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saat, kendisine yöneltilen tüm sorulara içtenlikle yanıt verirken gecenin sonunda kocasının şarkılarıyla eğlendi. Gece için performans sergileyen Kenen Doğulu’nun şarkıları ile eğlenen Beren Saat aynı zamanda sergilediği kıvrak dans hareketleriyle dikkat çekti.
Son güncelleme: 11:36 – 18.12.2019