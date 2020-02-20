Kenan Doğulu ve Beren Saat uzun süre sonra el ele görüntülendi

Şarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu eşi Beren Saat, aylar sonra ilk kez el ele objektiflere takıldı.
Uzun süredir ayrılık haberleriyle gündemde olan Beren Saat ve Kenan Doğulu, evliliklerine bir şans daha tanıdı. Boşanma haberleriyle sık sık gündem olan ve birlikte uzun süredir görüntülenemeyen çift uzun süre sonra birlikte poz verdi.
SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTILAR
Dün akşam birlikte oyuna giden Kenan Doğulu ve Beren Saat mekan çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlamayan ikili sadece ‘iyi akşamlar’ demekle yetindi.
Son güncelleme: 16:54 – 20.02.2020