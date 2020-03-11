Kenan Doğulu’dan tatil itirafı

Kenan Doğulu önceki gün yakın dostu Burak Kut ile MSG seçimlerinde oy kullandı. Salona girerken korona virüsüne karşı önlem alarak ellerini dezenfekte eden şarkıcı, “İçeride birçok arkadaşımızı göreceğiz, nasıl öpüşmeden duracağız” dedi.

LONDRA KAÇAMAĞI

Ünlü popçu eşi Beren Saat ile ilgili sorulara cevap vermek istemedi. Fakat muhabirler ısrarla eşine 36. yaş gününde ne hediye aldığı sordu. Doğulu, geçen hafta baş başa Londra’ya tatile gittiklerini açıkladı.