Kenan Işık kimdir? Kenan Işık kaç yaşında?

2014 yılında saunada fenalaşarak kafasını yere çarpan Kenan Işık uzun zaman komada kaldı ve tedavinin ilerlemesinin ardından ev ortamında tedaviye devam edili. Kenan Işık’ın sağlık durumu hakkında gelişmeler yaşandıkça hayatına dair detaylar da merak ediliyor. Kenan Işık kimdir, kaç yaşında işte hayatı…

Kenan Işık özellikle Kim Milyoner Olmak İster adlı televizyon programı ile tanınmaktadır. Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle uzun süredir tedavi altında olan Kenan Işık kaç yaşında? İşte hayatı…

KENAN IŞIK KİMDİR?

Devlet Demiryolları’ndan emekli bir memur çocuğu olan Kenan Işık orta okul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi’nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara’da okurken ise Meydan Sahnesi’ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.

Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. 1974 yılında Köşe yazarlığı sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı “Dadı” adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık Erdoğan Aktaş’la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber’i sundu. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber’i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir.

21 Mart 2014 günü bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Spor sonrasında saunaya giren Işık’ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Olayın olduğu tarihten bir müddet komada olan sanatçının tedavisi şu anda evinde devam etmektedir.