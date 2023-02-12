Kendi hayatlarını hiçe sayarak bebekleri böyle korudular

Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi’nin güvenlik kamerasına yansıyan bir görüntü büyük takdir topladı.

KENDİ CANLARINI HİÇE SAYARAK BEBEKLERİ KORUDULAR

Görüntülerde Deprem sırasında yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşireler Devlet Nizam ile Gazel Çalışkan depremde panikle bebeklerin bulunduğu yere gelerek kendi hayatlarını hiçe sayarak elleriyle içinde bebek bulunan kuvözleri tutarak korudu. Hemşirelerin bu hareketi büyük takdir topladı.

BAKAN KOCA: UNUTULMAZ BİR DAVRANIŞ…

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “O can alıcı sarsıntı sırasında iki hemşire arkadaşımız unutulmaz bir davranış gösterdi. Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde görevli Devlet ve Gazel hemşireler dışarı çıkmak yerine bebeklerin bulunduğu kuvözlerin devrilmesini önlemeye çalıştılar.” dedi.