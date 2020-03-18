Kendilerine koruma futbola corona!

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, şaşırtan, kızdıran ve kimsenin anlamadığı bir karar aldı: Süper Lig’e devam… Avrupa’nın tatil edilmeyen son liglerine ev sahipliği yapacak Türkiye’de futbolun patronu olan Nihat Özdemir, 1. Başkanvekili Servet Yardımcı ile basın toplantısı düzenledi. TFF idarecileri, toplantı öncesi corona virüs önlemlerini harfiyen uygulattı ama futbola dair sorumluluk almaktan kaçtı. Başkan Özdemir, EURO 2020’nin ertelenmesine destek verdiklerini söylerken Süper Lig’in, yeni bir gelişmeye kadar planlandığı gibi nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağını kaydetti.

Sorulara rahat yanıtlar veren Nihat Özdemir, “Türkiye, en az etkilenen ülke. Başımızda aklı başında bir Sağlık Bakanı var. Tüm kararlarımız müştereken, Bilim Kurulu’na danışılarak alınıyor. Türk milletinin gönlü rahat olsun. Daha önce alınan karar uygulanacak” şeklinde konuştu.

1 METRE KURALINA GÖRE HAREKET EDİLDİ AMA…

TFF’nin Riva’daki merkezinde corona virüs önlemleri alındı. TFF çalışanları, basın mensupları ve misafirler binaya, ateş ölçümü yapılarak girebildi. Toplantının düzenleneceği salonda da 1 metre kuralına göre hareket edildi. Her masaya da dezenfektan ve kolonyalı mendil bırakıldı.

UEFA’nın Avrupa Şampiyonası’nı 2021’e erteleme kararını, Türk futbolunun duayen ismi Şenes Erzik doğru bir hamle olarak değerlendirdi. UEFA Onursal Yönetim Kurulu Üyesi Erzik, “Yapılacak tek bir şey vardı. EURO 2020’nin ertelenmesiydi. Bundan sonrası önemli. UEFA, ligleri zorla ertelemek ve federasyonların özerkliğine el sürmek istemez” dedi.

İŞTE ERTELENEN LİGLER VE ORGANİZASYONLAR

Dünya genelinde günlük hayatı altüst eden corona virüs salgını nedeniyle Avrupa’da pek çok lige ara verildi. Covid-19, yani bilinen adıyla corona virüs nedeniyle birçok spor organizasyonu erteleniyor. Futbolda da pek çok lige ve turnuvaya ara verildi.

İşte şu ana kadar corona virüs nedeniyle UEFA’ya bağlı turnuvalarda ve liglerde alınan kararlar: