Kendilerini “hakim ve savcı” olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlılar yakalandı

ANKARA (AA) – Ankara'da kendilerini "hakim ve savcı" olarak tanıtan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini "hakim ve savcı" olarak tanıtıp, "FETÖ soruşturmalarında hesaplarınız kullanılacak" bahanesiyle 4 kişiyi dolandıran zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık bir ay süren teknik-fiziki takibin ardından İsmail D, Haydar Ü. ile Abdullah C'nin, mağdurların yaklaşık 800 bin lirasını dolandırdıkları belirlendi.

Zanlıların saklandıkları oteli belirleyen polis ekipleri, operasyon düzenledi. Kaçma hazırlığında olan zanlılar gözaltına alındı.

Otel odasında yapılan aramada, mağdurlara ait 300 bin lira bulundu ve sahiplerine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen İsmail D. ve Abdullah C. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Haydar Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.