“Kendimizi bildik bileli Ak Partiliyiz” diyen kadınlardan Erdoğan’a şok tepki!





Yurttaş TV sokak röportajları ile halkın nabzını tutmaya devam ediyor.

İstanbul Küçükçekmece'de Yurttaş TV mikrofonuna konuşan ve "Kendimizi bildik bileli Ak Partiliyiz" diyen kadınlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepkilerini dile getirdi. Z kuşağından bir genç ile AKP'li teyzenin tartışması da çarpıcıydı. Röportajın dikkat çeken bir diğer kısmı ise gençlerin Mansur Yavaş'ı desteklemesiydi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajı #erdoğan #akp #yurttaştv #cumhurbaşkanıadayı #halk #yurttaş #gündem