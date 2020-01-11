Kendimizi korumazsak bizi kimse korumaz





Can Ataklı ile hafta sonu sohbeti

Kişisel verilerimizi nasıl koruyacağımızı biliyor muyuz? Kimlik bilgilerimizi ulu orta herkese her isteyene veriyoruz farkında olmadan. Bir gömlek alıyoruz, parasını ödüyoruz, kasiyer "telefon numaranız?" diye soruyor itirazsız hemen veriyoruz. kapımıza kargo getiren görevli "kimlik numaranızı alacağım" diyor "neden?" diye sormadan söylüyoruz. Örneğin bir otele gittiğimizde resepsiyonun kimlik kartımızın fotokopisini alamayacağını kaçımız biliyor. Belki kimse bilmiyor. İşe girerken bile kimliğimizin fotokopisini alamazlar. İşyerindeki özel çalışma alanımızda kamera konulamaz, farkında mıyız? Aslına bakarsanız kanunla korunan kişisel bilgilerimizi her yerde ve herkese ifşa etmekten kaçınmıyoruz.