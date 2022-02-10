‘Kendimizi süper zengin hissediyoruz’

Halk pahalılıktan temel ihtiyaçlarını bile alamazken, dövizini bozduran yabancılar için ülkemiz cennet. Yerliye ateş pahası, yabancıya bedava Türkiye, Global Göç Emlak Endeksi’nde 4’üncü oldu.

Özlem Ermiş BEYHAN

Enflasyon nedeniyle halk en temel harcamalarını gerçekleştirmekte bile zorlanırken yabancılar için Türkiye bir ucuzluk ülkesi haline getirilmiş durumda. Türkiye, yabancıların emlak alım tercihlerini ortaya koyan Global Göç Emlak Endeksi’nde pek çok ülkeyi geride bırakarak 4’üncü sıraya yerleşti.

HER ŞEYİ ALABİLMEK

Listede ilk 3; Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Karadağ. Türkiye’nin puanının artmasında, 10 tam puan aldığı ‘satın alma kolaylığı’ ve 9 puan aldığı fiyatların uygunluğu etkili oldu. Listede Türkiye’nin itibar puanının 6.0 olması dikkat çekti. Yabancı basında son günlerde Türkiye’deki fiyatların düşüklüğü ile ilgili pek çok analiz yer alıyor. Türk insanı için yaşamı kabusa çeviren enflasyon, cebindeki dövizi Türk Lirası’na çevirdiğinde bir anda zenginleşen yabancılar için sıkıntı yaratmıyor. Dün yayımlanan “Turistler kendilerini zengin hissedebildikleri Türkiye’ye geri dönüyor” başlıklı yazıda bir Rus turistin, “İstediğim her şeyi alabiliyorum, istediğim her restoranda yemek yiyebiliyorum. Türkiye’de kendimi süper zengin hissediyorum” sözlerine yer verildi.

TÜRKİYE ‘SINIRSIZ’

Henley & Partners ve Deep Knowledge Analytics’in 300’den fazla veriyi dikkate alarak hazırladığı Global Göç Emlak Endeksi’nde Türkiye’nin zirveye çıkmasında bu ucuzluğun yanı sıra ülkemizde hiçbir sınır olmadan yabancıların istediği evi alabilmesi de etkili oldu.

2 çeşit kuru mango var, ucuzu Türk’e

Yabancıların Türkiye’den aldığı konut sayısı 2021’de resmi rakamlara göre 58.7 bini aştı. Vatandaşlık için ev alanların yüzde 81’inin İstanbul’u tercih ettiği belirtiliyor. Dövizini TL’ye çevirenler Türkiye’de Türk insanının alamadığı ürünlerin müşterisi olmuş durumda. Marketplace sitesinde yayınlanan haberde Kapalıçarşı’daki bir meyve ve kuruyemiş satıcısının şu sözlerine yer verildi: “İnsanların satın aldıkları ürünler Türk mü yabancı mı olduklarına göre değişmeye başladı. Turistler sade kurutulmuş mango tercih ederken Türk müşteriler bundan yüzde 65 ucuz olan şeker kaplı kuru mango alabiliyor.”