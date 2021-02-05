‘Kendimizi taşımamalı, sanal olarak ışınlamalıyız’ diyen Zuckerberg’e göre bu sayede işgücünün yarısı uzaktan çalışacak

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, öncülerinden olduğu sosyal medyanın en yeni platformu Clubhouse’da sohbete katıldı ve bunu artırılmış-sanal gerçeklik çalışmalarını tanıtma fırsatına dönüştürdü.

Clubhouse’un sadece davetle girilebilen 5 bin katılımcı potansiyelli sesli sohbet odaları, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Wall Street’teki GameStop dalgalanmasının oyuncularından Robinhood CEO’su Vlad Tenev’in ardından Zuckerberg’i de ağırladı.

Şirketinin artırılmış ve sanal gerçeklik (AR ve VR) çalışmaları hakkında konuşan Zuckerberg, Facebook Gerçeklik Laboratuvarlarında yürütülen çalışmaların fiziksel seyahat olmadan varlığı nakletmeyi amaçladığını söyledi.

Risk sermayedarı Josh Constine’in aktardığına göre, insanların kendilerini bir yerden başka yere nakletmek yerine sanal gerçeklikle ışınlaması gerektiğinden söz eden Facebook CEO’su, bundaki zorluğun teknolojiyi kalın çerçeveli gözlük gibi biçim faktörlerine uydurmakta ve teknolojiyi oraya sığacak kadar küçük yapmakta yattığını belirtti.

Facebook, 4-5 yıl içinde geliştirmeyi hedeflediği VR ve AR teknolojilerini özellikle uzaktan çalışma koşullarında kullanmayı amaçlıyor.

‘Koronavirüs pandemisindeki eve kapanma önlemlerinin çalışanların fiziksel mekanlarda ve işyerlerinde bulunmalarına gerek olmadığını gösterdiğini’ söyleyen Zuckerberg, ‘VR ve AR teknolojilerinin insanların istedikleri yerde yaşarken ihtiyaç duyuldukları yerde olmalarını sağlayacağını’ dile getirdi.

Bunun daha verimli çalışma sağlayacağını ve karbon salımını azaltacağını anlatan CEO, “Kendimizi taşımamalı, ışınlamalıyız” dedi.

Facebook’un AR ve VR’den sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew ‘Boz’ Bosworth de ‘şirketin karma bir gerçeklik ortamı yaratarak uzaktan çalışma ve üretkenliği güçlendirdiğine’ dair tweet attı.

Bosworth, tweette el hareketleriyle kayan ekranların hareket ettirildiğini ve yeniden boyutlandırıldığını, bir kullanıcının Windows ve Facebook dahil kısayollar bulunan sanal bir görev çubuğu olan klavyede yazdığını gösterdi.

As we think through supercharging remote work and productivity, we’ve been working on mixed reality concepts that builds on existing technologies like Passthrough to allow people to switch between real and virtual worlds pic.twitter.com/cJCEXDxC7b — Boz (@boztank) May 21, 2020

Zuckerberg de gelecek on yıl içinde işgücünün yarısının uzaktan çalışacağını öngörerek “Gelecek 5-10 yıl içinde, belki de 5’ten çok 10’a yakın, ancak bu aralıkta bir yerde, şirketin yarısının kalıcı olarak uzaktan çalışmasına ulaşabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

CEO, “Bunu düşünceli ve sorumlu bir şekilde yapmalıyız, dolayısıyla ölçülü gideceğiz” diye ekledi.

Faceboook kısa süre önce VR kulaklık-gözlük seti ‘Oculus Quest ve Quest 2’yi Messenger mesajlaşma platformuyla entegre etmesiyle ilgili “İster sanal gerçeklikte yazarak, ister önceden yazılmış bir konuşma başlatıcı seçerek veya sesten metne özelliğimizi kullanarak istediğiniz gibi mesajlar yazın” açıklamasını yapmıştı. Ekimde bu seti ilk kez kullananlara Facebook’a kaydolma şartı getirmişti.