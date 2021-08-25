Kendisi gönüllü kurtarıcıydı, kimse onun imdadına yetişemedi

Yazan:
Alaturka Online
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Muğla Datça’da serinlemek için denize giren bir genç, boğularak hayatını kaybetti. Kendisinin gönüllü olarak Dağ Arama Kurtarma ekibinde görev yaptığı öğrenilen 24 yaşındaki Cemal Karadağ’ın imdadına ise kimse yetişemedi.

Yayınlanma: 21:28 – 25 Ağustos 2021

Kendisi gönüllü kurtarıcıydı, kimse onun imdadına yetişemedi

Olay Datça Emecik Mahallesi Periliköşk yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için geldiği Datça’da denize giren Cemal Karadağ’ı suyun üzerinde hareketsiz gören çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. Kıyıya çıkarılan gencin boğulduğu tespit edildi.

Ön otopsi için Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cemal Karadağ’ın Afyon ceza İnfaz Kurumu’nda görevli olduğu ve yarın memleketi Denizli’de toprağa verileceği öğrenildi. İHA

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