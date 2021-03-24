Kendisi küçük savaşı büyük

SGK’nın ödemediği ilaç için çok sayıda aile yargı yoluna başvurarak ilacın dava sonucu beklenmeksizin alınması yönünde verilen tedbir kararıyla ilaçları getiriyordu. Ancak daha önce ilaçlar için tedbir kararı veren mahkemelerden son üç hasta için ret kararı çıkması aileleri ümitsizliğe sürükledi.

YAŞAM HAKKI İHLALİ

İlk kürünü mahkeme kararıyla alan 7 yaşındaki Melisa Timacin ikinci kür için başvurusu reddedildi. Mahkeme sağlık kurul raporundaki eksikleri gerekçe gösterdi. Türkiye’de her yıl yaklaşık 3 bin çocuk kanseri ve bunlardan 250’sinin sinir sisteminden kaynaklı nöroblastom tümörü olduğu biliniyor.

Küçük kızın bu ilacı almasının hayati olduğunu raporlarıyla mahkemeye sunduklarını anlatan Avukat Ali Samsum hukuki süreçle ilgili şöyle konuştu: “Anayasa Mahkemesi’ne 3 çocuğumuz için Ocak ayında başvuru yaptık. 48 gün geçmişki karar yok. Beklerken çocukların tedavisi yarıda kalıyor. Bu yaşam hakkı ihlalidir.” İlaç bekleyen çocuklardan biri olan 7 yaşındaki Melisa Timacin’in annesi Şerife Delibaş (32) İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavisi devam eden kızı için ilacın kızı için hayati önem taşıdığını söyledi. Yaşadıkları süreci ise şöyle anlattı: “Melisa’ya 5.5 yaşında bu teşhis konuldu. İkinci kür için mahkeme tedbir kararı kaldırdığı için ilaçları alamadık. Her anne gibi kızımın yaşamasını istiyorum.”