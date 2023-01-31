Kendisine iş vermeyen kuzeninin dükkanına ateş açtı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haraçcı Mahallesi Sazlıbosna Caddesi’nde bir emlakçı dükkanının kurşunlandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaptığı kontrolde, olay yerine geldiği aracın bagajdan aldığı pompalı tüfekle iş yerine ateş eden bir kişinin kaçtığını belirlendi.

Bu kişinin, kurşunlanan iş yerinin sahibi S.U’nun (35) kuzeni K.D (37) olduğu ve S.U’nun kendisini işe alma sözünü tutmaması sebebiyle iş yerini kurşunladığı anlaşıldı. “Kasten yaralama” gibi suçlardan kaydı olan şüpheliyi aracında yakalayan ekipler, olayda kullandığı silahı da zanlının evinde ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli K.D, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. İş yerinin kurşunlanması anı da güvenlik kamerasınca görüntülendi.