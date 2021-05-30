Kendisine kaçan kızı ailesine geri getirdi, beyzbol sopası ile hastanelik edildi

İzmir’de yaşayan 29 yaşındaki G.D., Samsun’da yaşayan ve sosyal medyadan tanışıp arkadaş olduğu 24 yaşındaki M.K. adlı genç kızın İzmir’e yanına kaçması üzerine kızın ailesi ile bağlantıya geçti.

Genç kızın ailesi G.D.’den konuşmak için kızlarıyla birlikte Samsun’a gelmesini istedi. Bu sabah M.K. ile birlikte Samsun’a gelen G.D. kızın baba evinde saldırıya uğradı. Beyzbol sopası ile kendisine 15 kişinin saldırdığını söyleyen G.D. evden kaçarak canını kurtardı.

Kanlar içinde kalan ve kendi imkanları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden G.D. tedavi altına alındı. G.D., ” Sosyal medya aracılığıyla M.K ile tanışıp arkadaş olduk. Kız benim yanıma İzmir’e kaçtı. Ailesi konuşmak için bize Samsun’a çağırdı. Birlikte bu sabah geldik. Samsun’a geldikten bir saat sonra kızın baba evinde yaklaşık 15 kişi beyzbol sopaları ile bana saldırdı. Şikayetçiyim” dedi. (İHA)

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