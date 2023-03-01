Kendisini enkazdan kurtaran ekiple buluştu, gözyaşlarını tutamadı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay’da, 4 katlı apartmanın çökmesiyle enkaz altında kalan Ümmühan Kalkan, 36’ncı saatte ORKUT tarafından kurtarıldı.

SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Enkazdan sağ çıkarılan Kalkan, “Yavrularım, çocuklarım” diyerek ORKUT ekibine sarılıp, gözyaşı döktü.

Kalkan’ın mühendis oğlu Yılmaz Kalkan da yaralı olarak enkazdan çıkarıldı. Yılmaz Kalkan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Aynı enkazdan Ümmühan Kalkan’ın torunu ve gelinin cansız bedenleri çıkarılırken, diğer 2 torunu da sağ kurtarıldı.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Hatay’da 19 kişiyi enkazdan kurtaran Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş ve ekibi, tedavisinin ardından Ümmühan Kalkan’ı ziyaret etti.

Kendisini kurtaran ekibe sarılan Kalkan, enkazda yaşadıklarını anlattı. Apartmanın çökmesiyle 2 koltuğun arasına düştüğünü söyleyen Kalkan, yakınında hayatını kaybeden oğlunun çorabını bularak giydiğini söyledi.

“AYAKLARININ ALTINI SİLDİ”

Oğluyla enkaz altında konuştuklarını belirten Kalkan, “Yılmaz peçete istedi, ayaklarının altını sildi, yanımda oturuyordu” diyerek ağladı.

Kalkan ayrıca arama-kurtarma ekipleri geldiğinde ölen oğlu Yılmaz’a seslenerek, “Oğlum gel, arkadaşların geldi, onları karşıla” dediğini söyledi.

“OĞLU, HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞ”

Anamur Orman İşletme Müdürü Gübeş ise “Kalp ve tansiyon hastası teyzemizin hiçbir yara almaması ve canlı çıkması izah edilemeyen, ağlamaklı bir sevinçti. O haliyle teyzemin de bizi kucaklayışı, anlatılamaz bir duygu. Oğlunu çıkardığımızdan teyze, onunla konuştu; nasıl olduklarını sordular birbirlerine. Oğlu, hastanede hayatını kaybetmiş” dedi. (DHA)