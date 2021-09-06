Kendisini evden çıkarmak isteyen kardeşini vurdu

Adana’da Abdülaziz T. kendisini birlikte kaldıkları evden çıkarmak isteyen kardeşi Mehmet Salih T.’yi bakkalda pompalı tüfekle vurdu.

Yüreğir içesine bağlı Haydaroğlu Mahallesinde bakkal işleten Mehmet Salih T. ile ağabeyi Abdülaziz T. aynı evde kalmaya başladı. 23 Ağustos’ta Mehmet Salih T. ağabeyi Abdülaziz T.’nin kötü alışkanlıkları olduğu gerekçesiyle aynı evde kalmak istemeyip ona evi terk etmesini söyleyerek bakkala gitti.

KARDEŞİNİ VURUP TESLİM OLDU

Bu duruma sinirlenen Abdülaziz T. pompalı tüfekle bakkala gelerek kardeşini vurup olay yerinden ayrıldı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Taksiye binerek olay yerinden uzaklaşan zanlı Köprübaşı Polis Merkezine giderek teslim oldu.

Yaralı Mehmet Salih T. ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Mehmet Salih Turgut yapılan müdahalelerinin ardından hayati tehlikeyi atlatıp taburcu oldu.

Teslim olan zanlı ise ifadesinde kardeşinin kendisini evden kovduğu için vurduğunu öne sürdü. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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