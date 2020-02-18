BİR SOKAK RÖPORTAJINDA “ANKARA BENİ BULSUN” DEMİŞ, FENOMEN OLMUŞTU. ÖNCE ANKARA SONRA SHOW HABER ONU BULDU. İSMİ CİHANGİR GÖKTAŞ. AMA HERKES ONU CİHANGİR KENNEDY OLARAK TANIYOR. İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TALİMATIYLA , 48 YAŞINDA KİMLİK SAHİBİ OLDU.CÜMLELERİNİN DERİNLİĞİ, SOSYOLOJİYE, FELSEFEYE, VE DÜNYA POLİTİKASINA HAKİMİYETİ…BİR KERE ONDAKİ KELİME HAZNESİ BENİM DİYENDE YOK..BELKİ BAZEN BİRAZ ŞİFRELİ KONUŞUYOR AMA TEORİLERİ SAĞLAM..KİMİLERİNE GÖRE DELİ KİMİLERİNE GÖREYSE GERÇEK BİR DAHİ..ÖRNEĞİN BANA GÖRE GERÇEK BİR DAHİ..BİR KERE ONU DİNLEMEK TERAPİ GİBİ..ONUN KADAR HOŞ SOHBET BİRİ AZ BULUNUR..İLGİNÇ HAYAT HİKAYESİNİ İSE SADECE SHOW HABERE ANLATTI…BUYRUN HEP BİRLİKTE İZLEYELİM.. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber
Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV “Kennedy Dayı” Show Haber’e konuştu