Kent alarmda! Vaka sayıları yüzde 152 arttı

Afyonkarahisar’da geçen hafta 100 bin kişide görülen vaka sayısı 34,98 iken bu hafta bu rakam 24-30 Temmuz tarihleri arasında yüzde 152 artarak 88,48 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı haftalık vaka sayıları haritasında Afyonkarahisar’ın son durumu korkutuyor. Vaka sayılarındaki yükseliş devam ederken aşılama faaliyetleri de hız kesmeden devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasını açıkladı. Geçen hafta Afyonkarahisar’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 34,98 iken bu hafta bu sayı yüzde 152 artarak 88,48 oldu.

Aşılama ise hız kesmeden devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı’nın “covid19asi.saglik.gov.tr” sitesinde yer alan anlık verilere göre, 5 Ağustos itibarıyla ülke genelinde, 74 milyon 820 bin 94 kez aşı yapıldı. Bu sayının 41 milyon 423 bin 756’sı birinci doz, 28 milyon 84 bin 524’ü ikinci doz aşı uygulaması.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı resmi verilere göre, nüfusu yaklaşık 726 bin olan Afyonkarahisar’da 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 361 bin 598’ye ulaşırken, 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 239 bin 148 oldu. (İHA)

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