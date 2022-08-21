‘Kenti betona çevirdiniz’ diyen AKP’li başkana fotoğraflı cevap

Kırşehir AKP İl Başkanı Seher Ünsal, yol çalışması yapan CHP’li belediyenin ağaçlara zarar verdiğini ve kenti betonlaştırdığını ileri sürdü. Belediye Başkanı Selahattin Ekici de, Ünsal’a AKP döneminde yıkılıp betonlaştırılan meydanın eski ve yeni halini paylaşarak cevap verdi. Ekici yaptığı açıklamada, “Kimin betonlaştırdığı ortada, bu sizin eseriniz” dedi.

İsmail AKDUMAN

AKP Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, Ahmed Yesevi Bulvarı’ndaki çalışmalarda belediye ekiplerinin ağaçları kaderine terk ettiklerini ve ağaçlara zarar verildiğini ileri sürdü. Ünsal açıklamasında, “Belediye seçimleri öncesinde, tüm seçim çalışmalarınızda Kırşehir’in yeşilden mahrum bırakıldığını anlatıp, Yeşil Kırşehir olacak dediniz.

Ancak şimdi bu anlayıştan vazgeçip, yeşil olan yerleri betonlaştırıyorsunuz. Biz Kırşehir Belediyesi’nin yeşil ve doğa düşmanı olduğuna, ağaçların köküne beton dökmesinden önce de şahittik zaten” diyerek, CHP’li Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nu eleştirdi.

“BU SİZİN ESERİNİZ”

Kendisini eleştiren Seher Ünsal’a yazılı açıklama yaparak cevap veren Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cacabey Kent Meydanı’nın eski ve AKP’de döneminde yapılan son halinin fotoğraflarını paylaşarak, “Bu kenti, kimin betonlaştırdığı ortada, bu sizin eseriniz. Bir ağaca beton değdi diye çevreci kesilen AKP İl Başkanı, bu kadar çevreyi seviyorsanız şehrin merkezindeki taş ocağına duyarlı olun.

Ülkeyi beton şantiyesine çevirmekle kalmayıp, yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve rant oluşumunun sorumlularının içinde sizler de yer almaktasınız. Cennet koylarımızdaki ağaçları kesilen, beton dökülen ve sonrasında otel yapılan yerlere duyarlı olun.

Atatürk Orman Çiftliği talan edilirken, betonlaştırılırken neden tepkisiz kaldınız? Yeşili seviyorsanız bu iki fotoğrafa bakın, bu sizin eseriniz” ifadelerini kullandı. Başkan Ekicioğlu, belediyenin çalışmalarına kimsenin engel olamayacağını sözlerine ekledi.

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