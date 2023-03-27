Kentin deprem öncesi ve sonrası görüntüleri dehşete düşürdü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremler nedeniyle Adıyaman kent merkezinde ve Atatürk Bulvarı’nda çok sayıda bina yıkıldı.

Adıyaman’ın genelinde çok sayıda vatandaşın ölümüne neden olan depremler, Sümer Meydanı, Atatürk Bulvarı, Saat Kulesi ve Hastane Caddesi’nde ev ve iş yerlerini enkaza çevirdi.

Dulkadiroğulları Beyliği zamanında yapılan ve kentin en eski camilerinden olan tarihi Ulu Camii de depremde hasar gördü.

Kentin simgelerinden Adıyaman Kalesi ve Adıyaman yazısının olduğu alanın yan taraflarında bulunan ev ve iş yerleri tamamen yıkıldı.

Depremin açtığı yaraların hızla sarılmaya çalışıldığı kentte, enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor. Kentte deprem öncesinde ve sonrasında havadan kaydedilen görüntüler, Türkiye’yi hüzünlendiren felaketin boyutunu ortaya koyuyor. (AA)