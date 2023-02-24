Kentin suyu bitiyor! Barajda su seviyesi sıfıra düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Standart Yağış İndeksi Metodu ve Normalin Yüzdesi Metodu’na göre, 2023 Ocak ayı meteorolojik kuraklık haritasına göre birkaç şehir dışında Türkiye’nin tüm bölgelerinde aşırı kuraklık yaşandığı görüldü.

Bursa’nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan yıllık 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer Barajı’nın doluluk oranı yüzde 0’a düşerken, 40 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı’nın doluluk oranı ise yüzde 24’e geriledi.

SU İHTİYACI KUYULARDAN KARŞILANMIŞTI

Bursa’da kuraklığın en yoğun biçimde yaşandığı 2019’da, ‘açılan yeni derin kuyular ile’ Bursalıların susuz kalmaması sağlanmıştı. Kuraklığın yaşandığı bu yıl da gerekli önlemleri almaya devam ettiğini duyuran Bursa Büyükşehir Belediyesi, her türlü senaryoya karşı vatandaşları su tasarrufu konusunda uyardı.