Kentin tek hematoloji doktoru CİMER’e yazılan tehditle istifa etmiş

Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde görevli tek hematoloji uzmanı Doç. Dr. Mehmet Özen’in, CİMER üzerinden yapılan tehdit ve hakaretler nedeniyle ayrılma kararı aldığı ortaya çıktı.

Müslüm EVCİ

Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde görevli tek hematoloji uzmanı Doç. Dr. Mehmet Özen, istifa ederek özel sektöre geçmişti.

CHP’Lİ KÖKSAL, SORU ÖNERGESİ VERMİŞTİ

Özen’in istifa edip özel sektöre geçmesinin ardından, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, istifayı hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca‘ya hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sormuştu. Köksal soru şu soruları yöneltmişti:

-Uzman doktorumuzun istifa etmesinin nedenleri nedir?

-Bahsi geçen doktora mobbing uygulandığı bilgisi doğru mudur?

-Bu konuda bakanlığınız tarafından herhangi bir inceleme soruşturma yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonuçları nelerdir?

“CİMER’E YAZILAN TEHDİT YAZISI NEDENİYLE İSTİFA ETTİ”

Köksal’ın Soru önergesinin ardından Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden açıklama yapıldı. Açıklamada Doç. Dr. Özen’in, hastane yönetiminden gelen herhangi bir tehdit ya da mobbing’den değil, bir hastanın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na (CİMER) yazdığı tehdit mesajları nedeniyle istifa ettiği belirtildi.

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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“ 20.07.2022 tarihinde bir hasta yakını, gece saat 00:33, 05:14 ve saat 06:18’de hastanenin belirtilen telefonlarını randevu için aradığını ancak bölüme ulaşamadığını CİMER’e iletmiş ve bu nedenle yine CİMER üzerinden bölümdeki sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve tehdit içeren ifadeler kullanmıştır.

Sağlık çalışanına tehdit/şiddet” koduyla bildirilmesinden sonra Doç. Dr. Mehmet Özen, geldiğinden beri yoğun bir şekilde çalışarak hastaları muayene ettiğini, hasta yoğunluğundan dolayı geç vakitlere kadar hastanede kaldığını, daha önce çalıştığı hastanelerde hiçbir hastası ile sorun yaşamadığını ve tehdit almadığını, bu tehdit nedeniyle moralinin çok bozulduğunu, çalışmak istemediğini, yakın tarihlerde Konya’da bir hekimin bir hasta yakını tarafından öldürüldüğünü, kendisinin de başına böyle bir durumun gelebileceğinden endişe ettiğini belirtmiştir.

“Maalesef ilimizin tek hematoloji hekimi olan Doç. Dr. Mehmet Özen, bir hasta/hasta yakınının açık olarak ve CİMER üzerinden resmi olarak yazmış olduğu tehdit/şiddet ifadeleri sonucu, can güvenliğinin olmadığı gerekçesi ile istifa etmiştir.”

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