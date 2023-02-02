Kentsel dönüşüm ihalesi tanıdık isme gitti: 601 milyonluk sözleşme 

Üsküdar Bulgurlu’daki “Altınköy-2 Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi” için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Emlak Konut GYO arasında işbirliği protokolü imzalanmıştı. Protokol kapsamımda Emlak Konut GYO, bakanlık adına kentsel dönüşüm işi için ihale düzenledi.

İhaleyi, Bayındırlar Yapı A.Ş ve Burakyol Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi iş ortaklığı kazandı. Emlak Konut GYO, iş ortaklığı ile 27 Ocak 2023 tarihinde 601 milyon TL’lik sözleşme imzalandığını duyurdu.

AKP’Lİ İSMİN AİLE ŞİRKETİ

İş ortaklığı içindeki Burakyol Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi, 2011 seçimlerinde AKP’den Elazığ milletvekili aday adayı olan Raşit Hacıoğulları’nın ailesine ait. 10 milyon TL’lik sermayeye sahip olan şirketin sahibi İTO kayıtlarında Ebru Hacıoğulları olarak gözüküyor. Şirketin eski sahibi olan Raşit Hacıoğulları, 2022 yılının eylül alında tüm hissesini Ebru Hacıoğulları’na devretti. Raşit Hacıoğulları şirket yönetiminde “yetkili müdür” olarak yer alıyor.