Kentsel dönüşüm mağdurları: Sokağa atıldık

Bursa’da kentsel dönüşüm mağduriyeti yaşayan vatandaşlar, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’a, “Gidecek hiçbir kapımız yok bizim, sokağa atıldık. 5 katlı, 10 dairesi olan binaya 1 milyon 500 bin lira veriyorlar. Yeni yapılan evlerde bir daireyi bu fiyata satıyorlar. Diğer 9 daire sakini sokakta mı yatacak?” diyerek dert yandı.

Halil ATAŞ

CHP Bursa milletvekili Erkan Aydın, Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Karapınar Mahallesi’nde kentsel dönüşüm mağduriyeti yaşayan vatandaşların sorunlarını dinledi.

“GİDECEK HİÇBİR KAPIMIZ YOK BİZİM, SOKAĞA ATILDIK”

Kentsel dönüşüm yapılacak yerlerde yaşadıkları maddi, manevi haksızlıklara uğradıklarını aktaran mahalle sakinleri evlerinin değerlerinin çok altında paralar teklif edildiğini, verilmek istenen bu paralarla yeni ev alamayacaklarını ve sokakta kalacaklarını söyleyerek dert yanan vatandaşlar, mağdur edildiklerini ifade ederek şunları söylediler:

“Gidecek hiçbir kapımız yok bizim, sokağa atıldık. 5 katlı, 10 dairesi olan binaya 1 milyon 500 bin lira veriyorlar. Yeni yapılan evlerde bir daireyi bu fiyata satıyorlar. Diğer 9 daire sakini sokakta mı yatacak? Ben nereye gideceğim? Belediyeye gidiyoruz kimse bizimle muhattap bile olmuyor. 3 katlı binaya 600 bin lira para veriyor, ‘nereye gidersen git’ diyor bana. Benim bu paralara tekrar ev yapmama imkan yok, ömrüm buna yetmez.”

“KONUYU MECLİS’E TAŞIYACAĞIM”

250 bin kişiye ev vereceğiz diye konut projesi açıklayanlara seslenen Aydın, “Önce burada evleri olanlara hakkını verin. Bırakın hayal satmayı, burada 30 yıldır 40 yıldır yaşayanlara hakkını verin” dedi.

“DERNEK KURUN AKSİ TAKTİRDE HAKKINIZI YERLER”

Mahalle sakinlerine dernek kurun çağrısı da yapan Aydın şunları söyledi:

“Biz yanınızdayız. Derdimiz vatandaşın bir sıkıntısı varsa onu çözmek. Dernek kurun, birkaç kişiyle uğraşması kolay ama dernek üyesiyle anlaştıklarında herkesle anlaşmak zorunda kalıyorlar.

O zaman birkaç kişi fazla alıp diğerleri haksızlığa uğramamış oluyor. Aksi taktirde bölerek, parçalayarak hakkınızı yerler. Siz hakkını alana kadar mücadele edeceğiz. Konuyu Meclis’e de taşıyacağım. Her birlikte gayret göstererek sizin haklarını almanızı sağlayacağız.”

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