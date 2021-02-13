Kentsel dönüşüm ve güçlendirmede kredi üst limitleri yüzde 60 artırıldı

İSTANBUL (AA) – UĞUR ASLANHAN – Kentsel dönüşüm ve güçlendirme kredileri üst limitlerinin yüzde 60 artırıldığını belirten sektör temsilcileri, bu artışların vatandaşların elini güçlendireceği, dönüşüm ve güçlendirmeyi hızlandıracağı görüşünde birleşiyor.

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülecek karara göre, hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limit, güçlendirme kredisinde 50 bin liradan 80 bin liraya, kentsel dönüşümde ise 125 binden 200 bin liraya yükseltildi.

Sektör temsilcileri, söz konusu limit artışına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Başkanı Haluk Sur, iki hafta önce, kentsel dönüşüm konutlarına ilişkin inşaat taahhüt işlerinde yani "kendin yık kendin yap" olarak bilinen modelde vatandaşın ödeyeceği KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldüğünü anımsattı.

Bu kararın ardından şimdi de kullanılabilecek kredi limitlerinin yüzde 60 artırıldığını dile getiren Sur, "Bu oldukça hayati ve kıymetli bir gelişme. KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi ve kredi limiti artışı gibi teşviklerin dönüşümü hızlandırmasını bekliyoruz." dedi.

– "Bir kişi 5 daireye kadar bu krediden faydalanabilecek"

Haluk Sur, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaklaşık 2 ay önce kredi limitinin yükseltileceğini belirttiğini hatırlatarak, 6306 sayılı kanuna göre riskli yapılarda vatandaşların kendisine ait olan 5 daireye kadar bu krediden faydalanabileceğini anlattı.

Son 8 yılda sadece 564 bin konutun dönüştürülebildiğini dile getiren Sur, 700 bin konutun dönüşümünün sürdüğünü bildirdi.

Sur, "Acil dönüşmesi gereken konut adedi ise 300 bini İstanbul'da olmak üzere 1,5 milyon. Toplamda ise 6 milyon adedi aşıyor. Bu kararı, aynı zamanda gayrimenkul sektörünün bağlantılı olduğu 200'den fazla alt sektörde ekonomik canlanma oluşturacak bir teşvik olarak görüyorum. Dolayısıyla sadece sektör adına değil vatandaş adına da oldukça değerli bir gelişme." açıklamasında bulundu.

– "Güçlendirmede vatandaşın elini güçlendirecek"

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan ise, kararı, "vatandaşın elini güçlendirecek ve dönüşüme hız kazandıracak gelişme" olarak değerlendirdi.

Son dönemde yaşanan depremlerin, kentsel dönüşümün uzun sürmesinin, müteahhitlerin dönüşüm projelerinde eskisi gibi istekli olmamasının ve inşaat maliyetlerindeki artışın vatandaşı güçlendirme konusunda harekete geçirdiğini dile getiren Türkkan, bu nedenlerle talebin yüzde 50 arttığını söyledi.

Türkkan, "Daire başına ortalama güçlendirme gideri 80 bin lira civarlarında. Güçlendirmeye talep artmışken kredi üst limitinin 80 bin liraya yükseltilmesi vatandaşın elini güçlendirecek ve talep artışını hızlandıracaktır." dedi.

– "Ortalama faiz oranlarından 4-5 puan aşağıda"

Sinan Türkkan, riskli yapılarda verilen kentsel dönüşüm ve güçlendirme kredilerinin devlet destekli olduğunu anımsatarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile şu anda hemen hemen her bankanın bu kredi konusunda anlaşmasının bulunduğunu bildirdi.

Türkkan, "Özel ve kamu bankalarında kentsel dönüşüm ve güçlendirme kredileri ortalama yıllık faiz oranlarının 4-5 puan altında. Bu oranlar çok önemli. Bankaların kredi verirken süreci kolaylaştırması da vatandaş açısından çok önemli. Bu sağlanırsa arzu edilen hareketlilik yakalanır." diye konuştu.

– "1 veya 2 yıl ana para ödemesiz dönemler mevcut"

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, kentsel dönüşüm ve güçlendirme kredisinden faydalanabilmek için tahliye tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde bankaya başvurmak gerektiğini söyledi.

Kredi ve faiz desteğinden yararlanacak hak sahiplerinin kira yardımından faydalanamayacağını dile getiren Kiraz, şu bilgileri verdi:

"Kredi faiz desteğinden faydalanabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalamış olan bankalardan birisine başvurmak zorunludur. Protokol yapılmış bankalar bu destek kapsamında krediyi sağlayacaklar ve kendilerine o indirim oranda ödeme bakanlık tarafından yapılacaktır. Yani krediyi kullanmak isteyene hemen indirim uygulanacaktır. Bu kapsamda güçlendirme kredisinde 400 baz puan faiz desteğinde 2 yıl ana para ödemesiz ve 10 yıl vade bulunuyor. Kentsel dönüşümde ise yine 400 baz puan desteğinde 2 veya 1 yıl ana para ödemesiz 10 yıl vadeli imkanlar sunuluyor."

Kiraz, iş yeri dönüşümü için 300 baz puan desteğinde 1 yıl ana para ödemesiz 7 yıl vadeli, 1 yıl ana para ödemesiz 7 yıl vadeli seçenekler bulunduğunu bildirdi.

Bu gelişmeler sayesinde binasını yeniletmek ve güçlendirmek isteyenler için büyük avantajlarla dolu bir sürecin başladığını dile getiren Kiraz, hızlı bir ivme yakalanacağını sözlerine ekledi.