Kentsel dönüşümde özel hesaptan, yeni kredi desteği

Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahipleri için yeni düzenleme yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, bankalardan kullanılacak kredilere dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilecek.

Sozcu.com.tr

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak konutlarda hak sahiplerine sağlanacak yardımlara ilişkin yeni bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.

RİSK İFADESİ ÇIKARTILDI

Cumhurbaşkanı Kararı’nda, yönetmelikteki “risk” ifadesi çıkartıldı. Yönetmeliğin adı “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar” iken, “6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapıları Malik, kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar” şeklinde değiştirildi.

ÖZEL HESAPTAN FAİZ DESTEĞİ

Yönetmeliğin birinci maddesinde yapılan değişiklikle daha önce sadece “yardım yapılmasına ve enkaz bedeli ödenmesine” ifadesi kullanılırken, yeni düzenlemede, “bankalardan kullanacakları kredilere dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilmesine…” ifadesi eklendi.

BEŞİNCİ MADDE DEĞİŞTİ

Eski yönetmelikteki beşinci madde yapılan değişiklikle faiz desteği düzenlemesi netleştirildi. Maddeye şu ifade eklendi:

“… bankalardan kullanacakları kredilere 8 Ekim 2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karara göre faiz desteği verilebilir.”





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