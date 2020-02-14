Kentsel dönüşümde yaya kaldık

Türkiye’nin deprem gerçeğine rağmen kentsel dönüşümde halen gerekli adımlar atılmıyor. Boğaziçi Elektrik’in Gayrimenkulün Enerjisi raporuna göre, 2019 yılında İstanbul’un Avrupa yakasında 19 bin 696 abone kentsel dönüşüm için başvuru yaptı. Rapora göre son 5 yılda kentsel dönüşüm başvurularının net bir şekilde gerilediği görüldü. Kentsel dönüşüm başvuru sayısı 2018’de 25 bin 588, 2017’de ise 35 bin 351’di. 2016 yılında bu rakam 35 bin 950 iken, 2015’te 42 bin 138’di. 2019’da kentsel dönüşüm için başvuru yapanların 10 bin 381’ini meskenler, 9 bin 282’sini ticarethaneler ve 33’ünü sanayi tesisleri oluşturdu. Özellikle Küçükçekmece, Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Bağcılar ve Silivri gibi depremden ciddi ölçüde etkileneceği belirtilen ilçelerin yer aldığı İstanbul Avrupa yakasında kentsel dönüşüm sayısının azalması, deprem konusunda gerekli adımların atılmadığını gözler önüne serdi.

160 ÜLKEDEN VATANDAŞ

Yayınladıkları raporu değerlendiren CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, kentsel dönüşüm başvurularının ülkenin ekonomik durumuyla doğrudan alakalı olduğunu söyledi. İnşaat sektöründe yaşanan durgunluğun kentsel dönüşüm projelerine de yansıdığını ifade eden Bakal, genel bir ekonomik toparlanmayla birlikte kentsel dönüşüme olan talebin de artabileceğini kaydetti. İstanbul’un Avrupa yakasında 4.4 milyon aboneleri olduğunu belirten Bakal, 160 ülkeden 149 bin 946 yabancı aboneleri olduğunu aktardı.