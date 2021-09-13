Kentte corona alarmı! Vakalar 1 ayda 2 katına çıktı

Sinop’ta corona virüsü alarmı yaşanıyor. Kentte vaka sayıları 4 tablodur artışta. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre ilde son bir ayda vakalar neredeyse 2 katına çıktı.

Ülke genelinde vaka sayıları 20 binin üzerinde seyrederken Sinop’ta bir ay içerisinde yaşanan corona artışları da dikkat çekti.

Kentte yüz binlik 7-13 Ağustos tablosunda 119,19 vaka oranı, 14 Ağustos-20 Ağustos tablosunda 132,59 vaka oranı, 21-27 Ağustos tablosunda 149,68 vaka oranı ve 28 Ağustos-3 Eylül tablosunda 201,42 vaka oranına sahip oldu.

VAKA NEREDEYSE İKİ KATINA ÇIKTI

Nüfusa oranlandığında 7 -13 Ağustos’ta şehirde 258 vaka bulunurken, bu sayı 28 Ağustos-3 Eylül’de 436’ya çıktı.

Bu tabloyla şehir Nisan ayına geri döndü. Şehrin en son 24-30 Nisan tablosunda yüz binde 213,43 oran ve 462 vaka sayısı bulunuyordu.

TURİZM VE SEL ETKİSİ

Turizm sezonunun yaşanan sel felaketiyle bölündüğü şehirde vakaların artışı bu iki durumu işaret ediyor.

Yaz sezonunda yerli turist akınıyla karşılaşan şehir 1 ay önce yaşanan sel felaketi sonrasında da çeşitli illerden misafirleri kabul etti.

Şehrin afet bölgesi haline gelmesiyle turizm noktalansa da selin yaralarının sarılması adına görevlilerin akınıyla karşılaştı. İHA

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