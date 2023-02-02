Kentte hayat durdu, iki gün kar izni

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamuda görevli hamile ve engelli personel, 2-3 Şubat’ta iki gün süreyle idari izinli sayılacaklardır.” ifadesi kullanıldı.

KARA YOLU TIR GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Bingöl-Elazığ kara yolunda yoğun kar ve tipinin etkili olduğu, yoldaki buzlanma nedeniyle kara yolunun TIR geçişine kapatıldığı duyuruldu. (AA)