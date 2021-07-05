Kentte İngiltere varyantı alarmı

Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde 23 hastanın corona virüsü testi pozitif çıktı. 72 yaşındaki 1 hastanın İngiltere varyantı taşıdığı tespit edildi.
Silvan Dr. Yusuf Aizoğlu Devlet Hastanesi ekipleri tarafından izole edilen hastanın tedavisine başlandığı belirtildi.
Ekiplerin, hastaların temaslıları üzerinde filyasyon çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi. Corona virüsü testi pozitif çıkan 22 kişinin ise evlerinde tedavi altına alındığı öğrenildi. İHA
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