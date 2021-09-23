Kentte yıkılan 37 okulun yerine yenisi hala yapılmadı

Bursa’da 18 aydır boş duran bazı okullardaki öğrenciler tadilat gerekçesiyle başka okullara gönderildi. 2017’den bu yana 37 okul yıkılırken yerlerine yenisi yapılmadı. CHP İl Başkanı İsmet Karaca, “Bursa’da hiçbir proje yürümüyor. Ne hastane yapılıyor ne de okul” dedi.

Halil ATAŞ

Bursa’da eğitim sancılı başladı. 2017’den bu yana yıkılan 37 okulun yerine yenisi yapılmadı. Öğrenciler mağdur.

“18 AYDIR BOŞ DURDULAR”

Bursa’da eğitimde yaşanan sıkıntıları gündeme taşıyan CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, 18 aydır boş duran bazı okullardaki öğrencilerin tadilat gerekçesiyle başka okullara gönderilmesine tepki gösterdi. Karaca, pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiği dönemde okulların tadilatının yapılmadığını, başka okullara gönderilen öğrencilerin mağdur edildiğini söyledi.

“AKP İKTİDARI, MİLLİ EĞİTİMİ DE YÖNETEMEDİ”

Bursa’da hiçbir projenin yürümediğini ifade eden Karaca, şunları söyledi;

“Ne hastane yapılıyor ne de okul. Yenisi yapılacak diye 2017’den buyana 37 okul yıkıldı ama yerine hiçbir şey yapılmadı.

Şimdi üstelik pandemi döneminde, sınıfların az mevcutlu olması gerekirken, yine okullar boşaltılıyor, öğrenciler başka okullara taşınıyor, mevcudu ikiye katlanan okullarda binlerce öğrenci mağdur.

Son olarak Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi boşaltıldı, öğrencileri ikili öğretime döndürülen Şehit Sinan Acar Ortaokulu’na nakledildi.

İlçelerimizden de tadilata alınan ve öğrencileri nakledilen okul haberleri geliyor. AKP iktidarı eğitimde de sınıfta kalmıştır. Hiçbir şeyi yönetemedikleri gibi, Milli Eğitim’i de yönetemiyorlar.”

“UYARDIK, ARADAN BİR YIL GEÇTİ, HİÇBİR ADIM YOK”

Yıkılan, Devrim Şehidi Kubilay’ın mezun olduğu Çelebi Mehmet Lisesi başta olmak üzere, Demirtaş Endüstri Meslek Lisesi ve Merinos İlkokulu ve Yeşilova Mahallesi’nde İlkokulu arazisinde inceleme yapan Karaca, “Uyardık, bu okulları yeniden yapın dedik. Depreme dayanıksız okulların yıkılmasına, yerine yenisi yapılmak kaydıyla karşı değiliz. AKP’nin bir yalanı daha burada ortaya çıkıyor. Yıkılan okulların yeri bomboş duruyor” dedi.

“40-45 KİŞİLİK SINIFLARDA EĞİTİM ALMAK ZORUNDA BIRAKIYORLAR”

Karaca, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın tek önceliği, hiçbir talep olmadığı halde, ancak dayatmalarla öğrenci bulunabilen İmam Hatip ortaokul veya lisesi açmak. Bursa’da diğer okullardaki öğrenciler üstelik bu pandemi koşullarında 40-45 kişilik sınıflarda eğitim almak zorunda bırakılıyor” ifadelerini kullandı.

“BOŞ KALAN OKULLARDAKİ DERSLİKLERDEN YARARLANMAK GEREK”

İmam Hatip okullarında kontenjanın yarısının bile dolmadığını belirten Karaca, sözlerini şöyle tamamladı;

“Makul ve mantıklı olan çözüm şudur. Mevcudu az olan imam hatip okullarının mevcutlarının bir okulda birleştirilmesi, boşalan binaların ise halen 40-45 sınıf mevcuduyla eğitim-öğretim yapılmakta olan okullara tahsisi doğru bir yaklaşım olacaktır.

Çünkü Covid-19 salgını çerçevesinde güvenlik önlemi olarak seyreltilmiş sınıflarda eğitim öngörülüyor. Bunun için de daha fazla derslik gerekiyor.

Oysa yıkılan okulların yerine yenisi yapılmadığından, derslik sayısında artış değil, azalma, dolayısıyla da sınıf mevcutlarında kalabalıklaşma söz konusu.

Çocuklar bu kalabalık sınıf ortamında pandemiye karşı nasıl korunacak? Yıkılan 37 okulun yerine yenilerinin derhal yapılması da başka bir zorunluluktur.”

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