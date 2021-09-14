Kentteki yeni gelişmeyi duyuran Bakan Koca: Şu an tek il kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa’nın aşı haritasındaki kategorisinin değiştiğini belirterek, “Şu an, ilk doz aşı oranı %65’in altında kalan tek ilimiz, Gümüşhane” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bugün 27 bin 802 yeni vaka tespit edilirken, 276 kişi hayatını kaybetti.

“TEK İL KALDI”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı haritasında bir şehrin kategorisinin değiştiğini duyurdu. Bakan Koca, şunları belirtti:

* Şanlıurfa, ilk doz aşı oranını %65’in üzerine çıkardı. Haritamızdaki rengi Turuncu yerine Sarı.

* Şu an, ilk doz aşı oranı %65’in altında kalan tek ilimiz, Gümüşhane.

* Sarı ve Mavi bütün iller, Gümüşhane’ye çağrıda bulunalım mı?

AŞILAMADA SON DURUM

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 83.74, 2’nci doz ortalaması yüzde 65.93 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 51 milyon 979 bin 208, 2’nci dozda 40 milyon 921 bin 431 ve 3’üncü dozda 9 milyon 562 bin 25 olmak üzere toplam 103 milyon bin 616 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Edirne, Çanakkale, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ oldu.

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