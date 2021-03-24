Kenya, Dadaab ve Kakuma mülteci kamplarının kapatılması için BM'ye 2 hafta süre verdi

NAİROBİ (AA) – Kenya'da hükümet, dünyanın en büyük mülteci kampları kabul edilen Dadaab ve Kakuma'nın kapatılması ve Somalili mültecilerin evlerine geri gönderilmesi için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK) 14 gün süre verdi.

Kenya İçişleri Kabine Sekreteri Fred Matiang, Dadaab ve Kakuma mülteci kamplarını ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

Matiang, BMMYK Kenya temsilcisi Kenya Fadhilaa Addala'ya sunduğu mektubunda, söz konusu mülteci kamplarının 2 hafta içinde kapatılmasını istedi.

Mektupta, "Pazarlığa yer yok. Kenya’nın uluslararası yükümlülüğü ile yerel görevleri arasında bir denge kurmalıyız. Kenya'yı korumak için yerel sorumluluğumuz var." ifadesine yer verildi.

Kenya yönetimi, Eş-Şebab terör örgütü üyelerinin yuvalandığı gerekçesiyle Dadaab mülteci kampını kapatacağını duyurmuştu.

İnsan hakları örgütleri ve BM, Kenya'dan kararını tekrar gözden geçirmesini istemişti.