Kenya’da IŞİD saldırısı: 1 ABD askeri ve 2 Pentagon personeli öldü

ABD Afrika Merkez Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kenya’daki Manda Körfezi’nde yer alan Kenya Savunma Güçleri Askeri Üssü’ne düzenlenen saldırıda, 1 ABD askeri ve 2 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) personelinin öldüğü belirtildi.
Saldırıda 2 Pentagon personelinin daha yaralandığı, durumlarının stabil olduğu kaydedildi.
Gün içerisinde ABD güçlerinden yapılan önceki açıklamalarda, hem Kenya hem ABD güçlerince kullanılan bir askeri üsse yönelik gerçekleştirilen saldırıda Somali merkezli Şebab örgütünün 4 mensubunun öldürüldüğü belirtilmişti.